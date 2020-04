The Mandalorian, il doppiatore di Darth Maul poteva apparire nella serie Disney+

Sam Witwer ha prestato la voce a diversi progetti ambientati nel mondo di Star Wars, dai videogiochi de Il Potere della Forza a Solo: A Star Wars: Story, passando per The Clone Wars e Rebels, e a quanto pare sarebbe potuto apparire anche in The Mandalorian.

Intervistato da Star Wars Holocron per parlare della sua esperienza nel franchise creato da George Lucas, infatti, la voce di Darth Maul ha rivelato di essersi ritrovato senza saperlo tra i possibili candidati per il cast della serie Disney+.

"Sono stato inserito in una shortlist per un ruolo in The Mandalorian e pensavo fosse un'idea di Dave Filoni, ma poi ho capito che si trattava del casting" ha spiegato l'attore. "È stata una loro idea. Il loro modo di fare, immagino, è stilare una lista da cui i produttori scelgono qualcuno."

Witwer ha collaborato per la prima volta con Dave Filoni - regista anche di diversi episodio di The Mandalorian - in The Clone Wars, la cui settima e ultima stagione si sta finalmente avvicinando al gran finale. L'attore ha poi prestato la voce al Sith nel cameo a sorpresa di Solo, spin-off diretto da Ron Howard che condivide alcuni elementi di trama con la serie animata.



