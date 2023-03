The Mandalorian, dov'è Grogu durante la trilogia sequel di Star Wars? Risponde Dave Filoni

Fin dalla sua prima comparsa nel corso della prima stagione di The Mandalorian, i fan hanno cominciato a domandarsi dove si trovasse Grogu durante gli eventi narrati nel corso della trilogia sequel di Star Wars. Non sappiamo se lo show con Pedro Pascal risponderà mai a questo quesito, ma intanto l'autore Dave Filoni ha voluto dire la sua in merito.

"È un grande interrogativo, e abbiamo discusso di molte cose diverse", ha detto Dave Filoni, produttore esecutivo e regista di The Mandalorian, a The Hollywood Reporter quando gli è stato chiesto se gli autori di Star Wars avessero stabilito dove si trova Grogu durante la trilogia sequel. "Questa è una domanda che si può estendere a un intero gruppo di personaggi, non solo Grogu. Dove si trovano durante questi eventi? Se non altro, dopo aver realizzato The Clone Wars e aver intrecciato una storia così intricata tra due film molto più vicini tra loro, ho imparato che in questa galassia c'è un ampio spazio per raccontare storie e altri personaggi".

Filoni ha proseguito: "Da bambino, quando Yoda disse a Luke: 'Quando sarò morto, sarai l'ultimo dei Jedi', lo presi molto alla lettera. Ebbene, ora sappiamo che è tutt'altro che vero. Ci sono molte persone diverse che possono esercitare la Forza, e forse Luke è l'ultimo Jedi per quanto riguarda quello che Yoda considererebbe un Jedi. Quindi dobbiamo solo aspettare e vedere come si evolverà la storia e cosa avrà più senso. Ma secondo la mia esperienza, c'è sicuramente un modo per intrecciare tutto e renderlo emozionante. È possibile che non debba nemmeno incrociarsi con quello che abbiamo visto [nella trilogia sequel] se la storia ci porterà da qualche altra parte".

Non ci resta, quindi, che guardare gli episodi di The Mandalorian 3 per scoprire se altri dettagli su questo fronte verranno svelati o se ci sarà ancora da attendere parecchio per una risposta definitiva. Nel frattempo, ecco la nostra recensione della 3x01 di The Mandalorian, a voi ha convinto? Scoprite il punteggio Rotten Tomatoes di The Mandalorian 3.