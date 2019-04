The Mandalorian dovrebbe proseguire in una seconda stagione

Neanche il tempo di entusiasmarci per l'arrivo di The Mandalorian, la prima serie tv live-action di Star Wars per la quale si sono appena concluse le riprese, che emergono informazioni circa ciò che dovremo aspettarci in futuro.

HN Entertainment riporta in esclusiva di aver appreso da una fonte interna alla Lucasfilm che la compagnia desidera continuare la storia ideata da Jon Favreau in una seconda stagione: l'obiettivo è quello di ottenere un rinnovo prima che la serie venga lanciata su Disney+ in una data non definita dell'autunno 2019.

Il fatto che la serie sia stata messa in produzione per una sola stagione potrebbe suggerire che non tutte le serie di Star Wars prodotte per Disney+ andranno avanti per più di un ciclo di episodi, anzi è possibile che il modello da seguire sarà quello delle mini-serie televisive, che iniziano e si concludono nel giro di sette-otto puntate. Ricordiamo che al momento la Casa di Topolino sta sviluppando una serie televisiva su Cassian Andor ambientata prima degli eventi di Rogue One, e si vocifera della potenziale produzione di una serie su Obi-Wan Kenobi.

Comunque, ricordiamo che in The Mandalorian compariranno tra gli altri Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte e Giancarlo Esposito, con Werner Herzog nei panni del villain. Tra i registi dello show Dave Filoni, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa e Deborah Chow.