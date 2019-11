The Mandalorian: c'è anche George Lucas nel video del dietro le quinte

Con il debutto di The Mandalorian su Disney+ l'universo di Star Wars è diventato ancora più esteso. La première della serie non ha mancato di omaggiare il franchise, per esempio citando lo Star Wars Holiday Special e ora la Lucasfilm ha pubblicato un video del dietro le quinte in cui compare anche George Lucas.

Nella clip in questione assistiamo a uno scontro tra il protagonista Pedro Pascal contro una banda di criminali e mercenari, ma soprattutto vediamo le forze messe in campo per portare il primo live-action di Star Wars su schermo. Non possono mancare Jon Favreau (che in queste ore ha pubblicato una foto dal set della seconda stagione) e il suo sodale Dave Filoni. Quest'ultimo, inoltre, è stato il regista del pilota dello show, da cui è stato tratto il filmato. Un altro volto che possiamo notare è quello di Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm.



Come se non bastasse, c'è stata anche una visita a sorpresa, quella di George Lucas, il papà di Star Wars, che vediamo discutere amabilmente mentre sorseggia una tazza di caffè. La sua presenza, inoltre, sembra confermare le parole di Bob Iger, il presidente della Disney, riguardo la reazione di Lucas alla serie. Iger aveva raccontato, infatti, di come le prime impressioni fossero state positive. Trovate il video seguendo il link della fonte in calce all'articolo.



Come potete leggere nelle nostre prime impressioni su The Mandalorian, la serie ha avuto un ottimo inizio e già si inizia a parlare di un possibile film, stando a quanto dichiarato da Alan Horn, co-presidente Disney. Intanto, la piattaforma streaming della Casa di Topolino continuerà a pubblicare i nuovi episodi della prima stagione, di cui sono state confermate le date di uscita.