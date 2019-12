The Mandalorian: tutto ciò che c'è da sapere sul finale di stagione della serie Disney+

Dopo otto settimane di avventure e teneri momenti vissuti con baby Yoda, la prima stagione di The Mandalorian si è conclusa, ma fortunatamente nuovi episodi sono in arrivo. Se non volete perdere neanche un dettaglio di ciò che è successo e non temete gli spoiler, questo è l'articolo che fa per voi.

L'episodio Redemption è stato così intitolato perché preannuncia, per l'appunto, la redenzione di numerosi personaggi principali della serie, primo tra tutti il droide IG-11 doppiato dal regista Taika Waititi, che darà la vita per salvare i suoi compagni e proteggere il piccoletto alieno.

Ma facciamo un passo indietro, prima del commovente sacrificio dell'unità IG, avevamo lasciato Mando, Cara Dune e Greef Karga assediati dal Moff Gideon e dagli Stormtrooper e nel giro ci pochi minuti verremo sorpresi da ben tre rivelazioni riguardanti l'infallibile mercenario.

Nella prima scopriremo il vero nome di Mando, che finalmente sarà rivelato, nella seconda vedremo per la prima volta Pedro Pascal senza casco, mentre nella terza l'ultimo pezzo del suo passato verrà raccontato, rivelando il motivo del suo astio per i droidi e le circostante in cui il Mando bambino si è unito alle fila degli orgogliosi guerrieri.

Anche il passato di Cara Dune e Greef Karga sarà rivelato: se le origini dell'ex ribelle interpretata da Gina Carano sono da ricercare su Alderaan, il pianeta distrutto dalla prima Morte Nera in Star Wars: Una nuova speranza, i trascorsi del personaggio di Carl Weathers, una sorta di avvocato caduto in disgrazia, sono altrettanto movimentati.

I dettagli raccontati da Mando sul Moff Gideon rivelano che in passato i due erano stati già avversari a loro insaputa: sebbene fosse noto che quello di "Moff" fosse una carica con coi venivano insigniti gli ex governatori imperiali, ora apprendiamo che il personaggio di Giancarlo Esposito fu anche un alto membro dell'Ufficio di Sicurezza Imperiale, un'élite simile alla Gestapo, e che fu lui a condurre le operazioni durante la Purga di Mandalore, azioni che gli valsero la condanna a morte (misteriosamente mai eseguita) per crimini di guerra.

Adesso Gideon è tornato per finire il lavoro, come attesta la strage della comunità di Mandaloriani, e per farlo si avvarrà della potentissima Darksaber in suo possesso.

Un finale avvincente, pieno d'azione e di retroscena che non possono non appassionare il pubblico allo spin-off di Star Wars targato Disney+. Resta solo una domanda: chi, o cosa, è baby Yoda? Per scoprirlo dovremo aspettare la seconda stagione di The Mandalorian.