The Mandalorian: tutti gli easter egg e i riferimenti a Star Wars nel Capitolo 12

Mentre cresce l'attesa per il probabile debutto di Ahsoka Tano nell'episodio di The Mandalorian in arrivo questo venerdì, facciamo un passo indietro per scoprire tutti gli easter egg e i rimandi al mondo di Star Wars apparsi nel Capitolo 12, "L'assedio", che ha visto Mando riunirsi con Greef Karga e Cara Dune.

- All'inizio della puntata, Cara Dune ha a che fare con alcuni Aquallsh: si tratta di una razza aliena il cui membro più famoso è probabilmente Ponda Baba, l'alieno che ha avuto un alterco con Luke Skywalker nella cantina di Mos Eisley in Una nuova speranza. Malattia da ibernazione - Di ritorno dal primissimo episodio della serie, Horation Sanz afferma di non vedere bene da uno dei suoi occhi da quando mando lo ibernato nella carbonite. Questo è un ovvio riferimento a quanto accaduto ad Han Solo ne Il Ritorno dello Jedi, dove dopo essere stato liberato dalla carbonite viene colpito da una cecità temporanea.

- Invece di citare direttamente gli organismi che fungono da tramite tra gli esseri viventi e la Forza, l'ologramma del Dottore si riferisce a questi con il termine "Valore M". Dark Troopers - L'episodio si chiude con Moff Gideon che ammira dei temibili droidi da combattimento conosciuti come Dark Troopers, i quali sembrano provenire dalla timeline di Star Wars Legends.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 2x04.