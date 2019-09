The Mandalorian: emergono nuovi dettagli sul protagonista della serie

La serie TV con protagonista Pedro Pascal sarà il prodotto di punta del nuovo servizio streaming Disney+. Recentemente si è parlato riguardo un eventuale cameo di Bryce Dallas Howard in The Mandalorian, invece grazie all'uscita di una nuova serie di giochi dedicati a Star Wars scopriamo qualcosa in più riguardo il personaggio principale.

Nel merchandising dedicato a Guerre Stellari troviamo anche un'action figure che riprende le fattezze dell'ancora sconosciuto cacciatore di taglie della nuova serie. Ecco la descrizione presente nel materiale promozionale: "Il suo corpo è protetto da un'armatura beskar, il suo volto è nascosto da una maschera con un visore a T e il suo passato è avvolto dal mistero. The Mandalorian è un guerriero abituato a combattere e silenzioso, un formidabile cacciatore di taglie in una galassia sempre più pericolosa".

Come avete potuto leggere in questa intervista al protagonista di The Mandalorian, anche lo stesso Pedro Pascal pensava di interpretare Boba Fett, mentre è stato confermato dallo stesso Jon Favreau che saranno due persone differenti. Inoltre nello show di Disney potremo vedere l'inizio dell'ascesa del Primo Ordine, nato dalle ceneri dell'Impero e antagonista principale dei nuovi film della saga di Star Wars.

Non resta che aspettare il 12 novembre, data di inizio della serie, per scoprire tutti i dettagli di questo attesissimo progetto.