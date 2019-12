The Mandalorian, Emily Swallow sulle difficoltà di interpretare l'Armaiola

In attesa di mettere gli occhi sul finale della prima stagione di The Mandalorian, Emily Swallow ha svelato alcuni retroscena della sua complicata (e divertente) esperienza nei panni dell'Armaiola.

"Sono sollevata nel vedere che è molto più bella da vedere rispetto a come è stata da interpretare" ha detto l'attrice, che nello show interpreta la Mandaloriana da cui il protagonista si reca per lavorare il Beskar. "Spero che prima o poi escano i bloopers, perché quando metti un paio di Mandaloriani in una stanza con quelle armature, la situazione può diventare esilarante!"

La Swallow ha poi aggiunto: "Non hai visione periferica e non puoi guardare in basso, perciò vaghi alla ceca sperando di non inciampare in qualcuno. E abbiamo scoperto molto presto che ognuno di quei momenti viene amplificato per via dell'importanza delle armature e delle maschere. Perciò non potevamo fare movimenti strani."

Parlando in particolare del suo personaggio, l'attrice ha spiegato: "Per fortuna l'Armaiola era un personaggio consapevole e si muoveva lentamente. M ha dato il tempo di adattarmi e pensare al mio modo di muovermi, perché ogni piccolo movimento comunicava qualcosa."

"Spero davvero che prima o poi assisteremo a qualche dietro le quinte, perché era esilarante il mondo in cui provavamo a muoverci nello spazio insieme" ha detto infine la Swallow.

Il finale della prima stagione debutterà domani, 27 dicembre su Disney+. Nell'attesa vi lasciamo alla nostra recensione di The Mandalorian 1x07 e alle dichiarazioni di Bob Iger sul vero nome di Baby Yoda.