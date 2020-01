The Mandalorian: Emily Swallow non riusciva a trattenersi dall'abbracciare Baby Yoda

The Child non ha dunque fatto strage di cuori solo tra chi ha visto The Mandalorian. Anche gli attori si sono emozionati al suo cospetto, e stavolta è Emily Swallow a raccontare di come si sia sentita coinvolta dal candore del nuovo personaggio.

L'attrice aveva parlato della difficoltà di interpretare l'Armaiola in The Mandalorian a causa delle armature che i mandaloriani indossano nella serie, ma stavolta la difficoltà sembra essere stata più che altro emotiva.

Nel video pubblicato da MEAWW, che trovate in calce, rivela infatti: "Non ho avuto la possibilità di giocarci, ma la prima volta che l'ho visto... ti rendi conto che hai di fronte un pupazzo, ma ciò non influenza la tua mente perché è davvero adorabile [...] volevo solo coccolarlo "

Chissà, magari l'arrivo del peluche di Baby Yoda targato Build-A-Bear potrebbe fare molto piacere alla Swallow, così come a tutti gli spettatori appassionati del personaggio.



The Mandalorian è un'esclusiva Disney+ e al momento non è disponibile sul territorio italiano. La piattaforma farà il suo debutto da noi il 30 marzo 2020. Lo stesso anno potremo visionare comunque anche la seconda stagione.