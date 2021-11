The Mandalorian, un enorme Grogu gonfiabile sfila per le strade di New York

Grazie alla serie TV The Mandalorian abbiamo imparato a conoscere il personaggio di Grogu, noto anche come "Baby Yoda" che ha conquistato i cuori dei fan dell'universo di Star Wars. Ma che ci fa quel gigantesco Grogu gonfiabile in giro per le vie di New York? Scopriamolo insieme!

Vi avevamo già parlato nelle scorse settimane di questa iniziativa che riguarda la tradizionale sfilata del giorno del Ringraziamento che si tiene ogni anno nella città di New York: grazie a una collaborazione tra Lucasfilm, Funko e Macy's è nata l'idea di realizzare un enorme Baby Yoda gonfiabile, da far sfilare durante la parata. Nel video a fine articolo potete vedere il risultato!

Il direttore artistico di Funko, Reis O'Brien, aveva raccontato tutto il lavoro che c'è dietro a un'iniziativa simile: "Grazie a questa forte collaborazione creativa con Lucasfilm, sapevamo che avremmo potuto dar vita a un momento iconico e divertente" ha affermato O'Brien. "Le orecchie giganti sono state una sfida inaspettata, ma quando abbiamo potuto vedere per la prima volta il risultato finale ci siamo resi conto che tutto il nostro duro lavoro aveva dato i suoi frutti".

Con la realizzazione di questo gonfiabile alto oltre 12 metri, Baby Yoda è il primo personaggio di Star Wars a prendere parte alla sfilata tradizionale che quest'anno giunge alla 95esima edizione.

Ma a che punto siamo con la terza stagione di The Mandalorian? Le riprese della serie DisneyPlus sono ancora in corso e di recente vi abbiamo parlato di alcune foto dal set di The Mandalorian che mostrano una figura misteriosa.