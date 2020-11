The Mandalorian, il momento più epico di Star Wars Rebels rivive nell'ultimo episodio

Che per godere al meglio di The Mandalorian sia richiesta una certa conoscenza delle due seria animate targate Dave Filoni, vale a dire Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, è ormai un dato di fatto: gli ultimi episodi dello show ideato da Jon Favreau, per chi ancora avesse dei dubbi, rappresentano conferma definitiva del nostro discorso.

L'apparizione di personaggi come Bo-Katan e, soprattutto, l'attesissima Ahsoka Tano di Rosario Dawson non fa altro che rimarcare ancora una volta la volontà di Disney di valorizzare al massimo due prodotti che, nel corso degli anni, hanno saputo conquistare un fandom quanto mai esigente come quello di Star Wars.

L'arrivo dell'ex-padawan di Anakin, in particolare, ha dato modo a The Mandalorian di citare uno dei momenti più intensi di Star Wars Rebels: quando Ahsoka ha estratto le due spade laser con quel gesto che richiama tanto l'estrazione di una katana dal suo fodero, infatti, la mente di molti è corsa a quello scontro tra la nostra e Darth Vader sulle battute finali della serie animata, sequenza da annoverare tra le più riuscite e drammatiche dello show in cui vedevamo, appunto, Ahsoka compiere quel gesto che sarebbe diventato una sorta di suo marchio di fabbrica.

Vi ritenete soddisfatti del modo in cui è stata introdotta Ahsoka Tano? Diteci la vostra nei commenti! Per chi non conoscesse il personaggio, intanto, ecco un approfondimento sulle spade laser di Ahsoka Tano; secondo alcuni, inoltre, nel futuro di The Mandalorian potrebbe esserci Luke Skywalker.