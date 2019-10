The Mandalorian: il primo episodio contiene uno spoiler su Star Wars

Il primo live-action Lucasfilm è imminente e dopo alcune immagini dal set di The Mandalorian, arriva la notizia bomba, che farà fremere i fan in tutto il mondo: il primo episodio della serie contiene un'importante spoiler sull'universo di Star Wars. So che avete sgranato gli occhi: siete curiosi, vero?

La notizia arriva dal New York Times e le disposizioni date dalla casa produttrice sembrano darle adito: la Disney avrebbe appena annunciato che, contrariamente alle altre serie che saranno distribuite su Disney+, per The Mandalorian non ci sarà nessuna anteprima e la serie sarà visionabile solo alla messa online sulla piattaforma streaming. Il motivo? Secondo quanto dichiarato i produttori non vorrebbero "anticipare alcun dettaglio o colpo di scena".

Lo spin-off di star Wars promette dunque eccitanti novità fin dai primissimi minuti,e del resto non avremmo sperato in meno considerando i nomi che partecipano al progetto: tra i produttori troviamo Jon Favreau che sta già lavorando alla seconda stagione, mentre nel cast abbiamo Predo Pascal (Game of Thrones, Narcos) affiancato dalla giovane Gina Carano (Fast &Furious 6, Deadpool), che vestirà i panni di Cara Dune, ex soldato in fuga dall'Impero. Qui i character poster di The Mandalorian, recentemente distribuiti.

Quale potrebbe essere l'importante rivelazione contenuta nel primo episodio? Fatecelo sapere nei commenti!

The Mandalorian è ambientato tre anni dopo Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, ma prima dell'ascesa del Primo Ordine, la cui nascita potrebbe essere narrata nella serie. Il temibile mercenario e la sua nuova allieva arriveranno il 12 novembre insieme alla piattaforma Disney+.