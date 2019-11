Nel quarto episodio di The Mandalorian c'è un collegamento con Star Wars: Rebels

In attesa dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, le vicende della galassia lontana, lontana creata da George Lucas proseguono su Disney+ con The Mandalorian, il cui ultimo episodio ha svelato un nuovo collegamento con un'altra serie del franchise.

Nella quarta puntata, intitolata "Sanctuary", il Mandaloriano e Baby Yoda sono andati alla ricerca di un luogo dove nascondersi dopo essere sfuggiti alla Gilda dei Cacciatori di Taglie grazie all'aiuto degli altri mandaloriani.

Approdati su un piccolo pianeta di cui non sappiamo il nome, i due sono entrati in una locanda del posto dove hanno avuto un incontro molto particolare: prima di conoscere l'ex shock trooper Cara Dune (Gina Carano), infatti, il piccoletto verde si è ritrovato faccia a faccia con un Lothcat.

Come alcune di voi sapranno, il Lothcat è una creatura nativa del pianeta Lothal introdotto nella serie animata Star Wars: Rebel. Nello show, Lothal ospita il tempio Jedi che Ezra Bridger e Kanan Jarrus visitano per esplorare la loro connessione con la forza.

Ma cos'hanno di particolare i Lothcat? Ebbene, queste creature solitamente pacifiche - al contrario di quanto visto in The Mandalorian - hanno una speciale connessione con la forza: è possibile che il Lothcat presente nell'episodio abbia percepito il potere di Baby Yoda?

Il quinto episodio della serie è atteso sul servizio streaming della Casa di Topolino per il prossimo 6 dicembre, mentre vi ricordiamo che Disney+ debutterà in Italia a marzo. Leggete la nostra recensione di The Mandalorian 1x03.