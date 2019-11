The Mandalorian: nel primo episodio c'è un riferimento allo Star Wars Holiday Special

Dopo l'illustre Easter egg di cui vi abbiamo parlato, vediamo un altro simpatico riferimento presente nel primo episodio di The Mandalorian, la serie che ha debuttato ieri nei paesi in cui è disponibile Disney+.

La puntata è ricca di riferimenti e situazioni che richiamano i capitoli principali di Star Wars, ma uno in particolare è spuntato direttamente dal celebre The Star Wars Holiday Special, lo speciale natalizio girato da Steve Binder nel 1978.

In una scena, infatti, vediamo il cacciatore di taglia Mythrol (Horatio Sanz) che dopo essere stato catturato dal Mandalorian esclama: "Spero di essere libero per il Life Day. Magari anche andare a casa in famiglia."

Come i fan più esperti sapranno, il Life Day è una festività celebrata su Kashyyk (il pianeta natale di Chewbacca) che è stata citata per la prima volta proprio durante lo speciale natalizio. Come il natale o il giorno del ringraziamento, durante il Kashyyk i Wookie si riuniscono per mangiare insieme ai propri cari: se ricordate, è nell'Holiday Special che vengono presentati i parenti di Chewbe.

Avete notato altri easter egg durante la puntata? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, in attesa di vedere lo show in Italia a marzo, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Mandalorian.