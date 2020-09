The Mandalorian, Eugene Cordero scherza sul suo ruolo: 'Ho accettato per la parrucca'

Nella prima stagione di Star Wars: The Mandalorian abbiamo visto diversi comici nel ruolo di guest star, come Bill Burr nei panni di un cacciatore di taglie o la coppia formata da Adam Pally e Jason Sudeikis, con quest'ultimo che sferra clamorosamente un pugno a Baby Yoda. Nel quarto episodio erano presenti invece Asif Ali ed Eugene Cordero.

I due interpretavano una coppia di abitanti di un piccolo villaggio in difficoltà sul pianeta Sorgan,

In una recente intervista, Eugene Cordero, noto soprattutto per il ruolo di Pillboi in The Good Place, ha scherzato sulla sua comparsata in The Mandalorian, parlando dell'eccentrico look del suo personaggio. "Voglio dire, il motivo per cui ho fatto quel ruolo non era certo perché era Star Wars" ha detto al programma CouchSyrfing su People TV, "ma perché dovevo indossare una parrucca che sembrava da pazzi."

L'attore ha poi raccontato più dettagliatamente il suo entusiasmo per l'esperienza sul set del live action. "Voglio dire, come potresti non voler far parte di qualcosa del genere, e parlare di come le cose sono cambiate nel campo della tecnologia. Non c'era un solo green screen mentre giravamo sul palco, erano tutti monitor, e sembrava tutto così reale. Sembrava di essere alla NASA, è stato fantastico."

Cordero, inoltre, ha ricordato il suo incontro con la vera star di The Mandalorian. "E poi, poter recitare con Baby Yoda, dai. Credo sia l'attore più vecchio con cui abbia mai recitato."

Non sappiamo ancora se rivedremo Cordero nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian. In attesa del 30 ottobre, data del debutto dei nuovi episodi su Disney+, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata al documentario sulla creazione della Razor Crest, e al fan poster con Ahsoka Tano e Boba Fett.