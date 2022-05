The Mandalorian, la fan art con Din Djarin e compagni in un quadro di Hopper

Una nuova fan art della serie Star Wars The Mandalorian porta i personaggi dell'amato franchise all'interno di un dipinto di metà '900: nell'opera di @scadarts, Din Djarin, Grogu, Boba Fett e Ahsoka Tano sono dentro al locale raffigurato in un celebre quadro di Edward Hopper.

Disney+ ha dato il via all'era dello streaming in Star Wars con l'impareggiabile serie The Mandalorian, che segue le avventure del cacciatore di taglie Din Djarin e il suo Baby Yoda. La stagione 2 ha aperto la strada a un'espansione del panorama delle serie streaming, portando sullo schermo anche la serie The Book of Boba Fett, uscita su Disney+ nei mesi scorsi, e nell'attesa della stagione 3 di The Mandalorian, sono partite le riprese di Ahsoka, lo show che vedrà protagonista il personaggio interpretato da Rosario Dawson.

L'universo raffigurato in tutti questi show (e nelle pellicole che li hanno preceduti) è un ambiente ricco di azione e di avventura, dove i protagonisti hanno decisamente poco spazio per momenti di meritato riposo. Ma grazie a una nuova illustrazione prodotta da un fan di Star Wars possiamo finalmente vedere i nostri protagonisti in un contesto decisamente diverso dal solito.

Nella fan art che potete vedere a fine articolo, @scadarts raffigura Din Djarin, Grogu, Boba Fett e Ahsoka Tano all'interno del locale raffigurato nel celebre quadro "I nottambuli" del pittore statunitense Edward Hopper.

Se da un lato è certamente strano vedere i personaggi dell'universo Star Wars in un dipinto degli anni '40, dall'altro questo mash-up artistico fa emergere fortemente il senso di amicizia e vicinanza tra loro, unito a una certa dose di malinconia già presente nel dipinto originale.

E mentre i fan contano i giorni che li separano dal debutto di Obi-Wan Kenobi, sembra che la data d'uscita di The Mandalorian 3 possa arrivare prima del previsto: se in molti si aspettavano l'esordio dello show con Pedro Pascal per la fine del 2022, alcune recenti dichiarazioni di Giancarlo Esposito sembrano far credere che i nuovi episodi di The Mandalorian 3 potrebbero già arrivare in estate.