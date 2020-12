The Mandalorian: i fan hanno decifrato il misterioso codice di Boba Fett

Nel Capitolo 14 di The Mandalorian abbiamo assistito a diversi colpi di scena e attraverso qualche citazione è tornato anche il Jango Fett di Episodio II.

Dopo il tragico rapimento di Grogu, Mando torna sui miseri resti della Razor Crest ed è costretto a salutare i suoi inaspettati alleati incontrati su Tython: Fennec e Boba Fett. Proprio quest'ultimo gli conferma che l'armatura da lui prelevata sulla nave di Din Djarin è effettvamente della sua famiglia, sottolineando l'origine mandaloriana del padre.

Anche Jango Fett era un trovatello e sebbene queste informazioni ci vengano comunicate anche a voce, Mando le scopre leggendo un codice attivato da Boba sull'armatura. Tanto per essere sicuri, i fan hanno voluto impegnarsi a decifrare comunque il codice, che recita: "Trovatello... preso in... nell'anno in cui... Concord Dawn... Mentore Jast... Padre Fett... Boba Fett".

Concord Dawn è il luogo di nascita di Jango, entrato poco dopo sotto la protezione dei mandaloriani, mentre Jast dovrebbe riferirsi a Jaster Mereel, maestro di Jango in Legends e quindi rientrato nel canone ufficiale di Star Wars. Nella conclusione scopriamo che al personaggio è legato il figlio Boba, legittimo erede dell'armatura mandaloriana.

Per fortuna Boba e Fennec hanno deciso di onorare il patto stipulato con Din Djarin e di aiutarlo a ritrovare Grogu. L'unica consolazione del povero Mando, rimasto senza figlio e senza nave. Sapevate che la puntata contiene anche un riferimento a Darth Vader?