The Mandalorian, i fan sono letteralmente impazziti per due nuovi personaggi

The Mandalorian non sarebbe The Mandalorian se basasse le sue forze unicamente su Mando e Baby Yoda: i due protagonisti principali dello show, pur costituendo una percentuale bella grossa dell'attrattiva dello show, rendono soprattutto perché circondati da spalle che di volta in volta riescono a guadagnarsi le simpatie dei fan.

È il caso di Frog Lady e Frog Man, i due personaggi apparsi nel corso di questi ultimi due episodi dello show Disney+: lei l'avevamo già conosciuta nell'episodio 2, quando era salita a bordo della navicella di Mando non senza qualche "piccolo" inconveniente (tra i ragni giganti e quell'incidente con le uova costato a Baby Yoda una montagna di critiche, la prima della sua ancora giovane carriera).

In questo Capitolo 11 dello show abbiamo dunque visto Frog Lady riunirsi al suo amato, in una delle scene più tenere ed emotivamente coinvolgenti di questa prima metà di seconda stagione: la sequenza è entrata immediatamente nel cuore dei fan, che si sono subito riversati in massa sui social ad esternare tutto il proprio amore per questa simpaticissima coppia.

Lo stesso regista dell'episodio 2x03, intanto, si è detto sorpreso dalla quantità di complimenti ricevuti per il suo episodio di The Mandalorian; anche l'ex-star di Scrubs Zach Braff, nel frattempo, ha voluto difendere Baby Yoda dalla furia di alcuni fan dopo l'episodio della settimana scorsa.