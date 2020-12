The Mandalorian, i fan non perdonano Mando: che ingenuità nell'ultimo episodio!

A Mando abbiamo imparato a voler bene, nonostante il suo carattere non proprio facile: nel corso di queste due stagioni di The Mandalorian ci siamo affezionati parecchio al protagonista dello show Disney+, ma ciò non lo rende di certo esente da critiche quando ci sono in ballo errori plateali come quello commesso nello scorso episodio.

Andiamo con ordine: durante l'ultimo capitolo di The Mandalorian abbiamo assistito con orrore al rapimento di Baby Yoda (Grogu, per gli amici) da parte dei superstiti dell'Impero, con il nostro adorabile alieno sottoposto a torture davanti alle quali avremmo voluto dimenticarci di avere degli occhi.

Mando è ovviamente già all'opera per organizzare il salvataggio del suo compagno di viaggio (e ci mancherebbe altro!) ma una domanda sorge spontanea: perché il nostro Din Djarin non ha recuperato il suo jetpack in modo da volare al salvataggio di Baby Yoda prima che i dark trooper lo portassero via?

Come presumibilmente ricorderete, Mando aveva rimosso il jetpack pochi minuti prima su richiesta del redivivo Boba Fett: stando a quanto abbiamo visto, però, il nostro avrebbe avuto tutto il tempo per recuperarlo ed involarsi immediatamente all'inseguimento dei rapitori!

Un'ingenuità che non è passata inosservata e al cui riguardo i fan di tutto il mondo stanno chiedendo spiegazioni: lasciarsi rapire Baby Yoda sotto il naso in questo modo è davvero imperdonabile! Alcune teorie, intanto, parlano già del possibile passaggio di Baby Yoda al Lato Oscuro; Temuera Morrison, invece, ha parlato del futuro di Boba Fett in The Mandalorian.