The Mandalorian, ai fan non è sfuggita la citazione a Jango Fett nel Capitolo 14

Quando fai parte dell'universo di Star Wars hai alle spalle una storia infinita a cui poter strizzare l'occhio con citazioni e riferimenti di vario tipo: Jon Favreau e Dave Filoni lo fanno e, attenti come sono ad ogni piccolo dettaglio, non perdono occasione di far fare ai fan un salto indietro nel tempo.

Con questa nuova stagione di The Mandalorian, d'altronde, la cosa viene quasi da sé: i ritorni di personaggi come Bo-Katan, Ahsoka Tano e Boba Fett bastano già da soli a far brillare gli occhi ad ogni fan del franchise, soprattutto se poi gli si mettono in bocca delle citazioni neanche troppo nascoste al loro glorioso passato.

È accaduto proprio con il nostro amatissimo cacciatore di taglie, che ha finalmente fatto il suo ritorno in questo Capitolo 14 (dopo essere fugacemente apparso nel primo episodio di questa seconda stagione). Ad un certo punto, infatti, vediamo Boba Fett dire a Din Djarin: "Sono solo un semplice uomo che cerca di costruirsi la propria strada lungo la galassia, come mio padre prima di me".

Se queste parole vi suonano familiari è perché una frase identica fu data da Jango Fett in risposta ad Obi-Wan durante Episodio II: "Sono solo un semplice uomo che cerca di costruirsi la propria strada lungo l'universo" furono all'epoca le parole di Fett Senior. I fan, ovviamente, non si sono fatti sfuggire questo piccolo regalo, come dimostrano i tanti post al riguardo che è possibile trovare su Twitter.

Secondo alcune voci, intanto, potrebbero già essere in corso i casting per uno spin-off di The Mandalorian su Boba Fett; dopo 25 anni, invece, The Mandalorian ha finalmente reso canonici i Dark Trooper!