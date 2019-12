The Mandalorian, i fan rendono omaggio agli stuntman che hanno lavorato alla serie Disney+

Si è conclusa la prima stagione di The Mandalorian, e oltre a ringraziare Jon Favreau, Dave Filoni, Pedro Pascal e Gina Carano alcuni fan hanno pensato giustamente di omaggiare anche gli stuntman che hanno vestito i panni del Mandaloriano.

Se durante lo show abbiamo potuto assistere a scontri molto fisici e spettacolari, infatti, parte del merito è di Lateef Crowder e Brendan Wayne, i due stuntman che hanno indossato l'armatura di Beskar al posto di Pascal durante le sequenze d'azione più complicate.

Nel post celebrativo che ha fatto il giro di Reddit (e che potete trovare in calce alla notizia), alcuni fan hanno fatto anche il nome di Lauren Mary Kim, la controfigura dell'Armaiola interpretata da Emily Swallow - in una recente intervista, l'attrice aveva proprio parlato delle difficoltà di recitare indossando la maschera dei Mandaloriani.

Da non dimenticare anche l'apporto di Misty Rosas, attrice che ha vestito il pesante trucco di Kuiil contribuendo a creare uno dei personaggi più memorabili di The Mandalorian insieme alla voce di Nick Nolte.

D'altronde, il fandom di Star Wars è abituato da sempre a celebrare anche chi non compare sullo schermo: Frank Oz, Anthony Daniels e il compianto Peter Mayhew negli anni sono infatti diventati delle vere e proprie icone del franchise.

La seconda stagione della serie, lo ricordiamo, debutterà nell'autunno del 2020 su Disney+ (quando il servizio sarà già attivo anche in Italia). Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 1x08.