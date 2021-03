The Mandalorian: Un fan ricrea la Razor Crest di dimensioni reali

Mentre aspettiamo notizie riguardo la terza stagione di The Mandalorian, vi segnaliamo questa notizia che ci mostra come un fan è riuscito a costruire una replica della Razor Crest, nave vista nelle puntate dello show Disney.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da CBS News, in cui è presente un filmato che ci fa vedere come dei fan russi di Star Wars abbiano deciso di costruire un modello in scala reale della nave usata da Din Djarin nelle sue avventure e che è stata distrutta dall'Impero durante le vicende della puntata intitolata "Chapter 14: The Tragedy". Come potete vedere nel video, il gruppo di appassionati ha impiegato più di un anno per costruirla, complici le difficoltà causate dalla pandemia di Coronavirus e dalla mancanza di fondi, tanto che uno di loro ha scelto di vendere la sua macchina per finanziare il progetto.

Come potete immaginare la notizia ha colpito tutti i fan di The Mandalorian, in particolare per il grande impegno richiesto per ricreare la nave del protagonista a grandezza reale. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Katee Sackhoff di The Mandalorian in cui discute della storia del suo personaggio.