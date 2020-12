The Mandalorian: i fan hanno scoperto dove si nasconde Moff Gideon? La teoria sugli Hutt

Dopo aver creato una versione metal del tema di The Mandalorian, i fan hanno iniziato a ragionare sulla possibile ubicazione del temibile Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.

Un'informazione fondamentale, sulla ricerca della quale si è basato tutto il Capitolo 15. Mando e i suoi hanno rischiato molto per poter rintracciare il sequestratore di Baby Yoda, ma in realtà sarebbe forse bastato chiedere a Star Wars Theory, canale YouTube che si occupa di proporre le più interessanti teorie sulla galassia lontana lontana.

In questo caso ci viene mostrata una mappa stellare e ci viene indicato un pianeta particolare: Nal Hutta, un luogo poco raccomandabile che rispecchia i livelli inferiori di Coruscant. Cacciatori di taglie, criminalità alle stelle e traffici illeciti caratterizzano il pianeta, l'ambiente preferito dagli Hutt per le loro contrattazioni, capitale del loro impero commerciale.

Gideon ha infatti bisogno della massima riservatezza per portare avanti i suoi esperimenti e per gestire la ricostruzione dell'Impero senza farsi scoprire dalla Nuova Repubblica. Nelle vicinanze sono poi presenti moltissime rotte spaziali, vie di fuga che permettono di darsela a gambe a velocità iperluce. C'è da rilevare che una di queste rotte porta direttamente su Kamino, il luogo in cui venivano creati i cloni e che potrebbe avere più di qualche collegamento con gli esperimenti condotti su Grogu.

L'agglomerato di pianeti situati in quel punto è servito come ambientazione di diverse storie di Legends (non più canoniche) riguardanti anche Boba Fett, Han e Leia, per cui potrebbe essere riadattato nell'ultima puntata di The Mandalorian 2. Per scoprire la verità dovremo attendere venerdì 18, e nel frattempo ecco i motivi per cui Mando potrebbe togliere il casco.