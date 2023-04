The Mandalorian, i Fan scoprono un imbarazzante errore nell'ultimo episodio

La terza stagione di The Mandalorian sta procedendo a gonfie vele, regalando al pubblico un episodio più avvincente dell'altro, tuttavia non mancano le sviste. Sembra che gli spettatori abbiano notato un errore nel settimo episodio.

Il settimo episodio della terza stagione di The Mandalorian ha portato ad alcuni sviluppi piuttosto drammatici per Din Djarin e Grogu, come si nota dal poster che mostra il ritorno di Moff Gideon, ma questo non ha impedito al pubblico di notare un grave e persistente errore VFX.

Dopo che Bo-Katan ha riportato il suo ex clan di Mandaloriani a Nevarro, tutti sono in piedi per decidere la prossima mossa.

A quel punto la telecamera si ingrandisce per mostrare tutti i Mandaloriani in attesa delle loro armature, tuttavia come si può vedere nell'immagine, che non possiamo mostrarvi, due dei personaggi sembrano esattamente uguali.

Un fan l'ha notato su Reddit, pubblicato lo screenshot insieme al suo commento: "Gli stessi mandaloriani in piedi ad un paio di metri l'uno dall'altro, immagino che siano...gemelli?".

Molti spettatori hanno espresso il loro parere sul momento, alcuni hanno suggerito che fosse "copia e incolla, versione VFX".

Altri hanno scritto che questa non era la prima volta, aggiungendo: "Se notate, anche nella puntata 4 in spiaggia mentre si allenano, ci sono un sacco di Mandaloriani uguali".

Naturalmente potrebbe esserci una motivazione logica per questo errore, ma comunque sia questo non ha impedito ai fan di scatenarsi con le teorie più folli e bizzarre.

Nonostante tutto però lo show non sembra intenzionato a cedere, come mostra l'esplosivo trailer del finale di stagione di The Mandalorian.