The Mandalorian, i fan sicuri: il season finale batte il ritorno di Vader in Rogue One

Gestire un franchise storico come Star Wars vuol dire anche saper giocare sapientemente con il fattore nostalgia, cedendo alla giusta dose di fanservice inserendo qua e là quegli elementi capaci di far battere il cuore ai fan di vecchia data... Proprio come accaduto nel season finale di The Mandalorian.

I dieci minuti finali di quest'ultimo episodio della seconda stagione dello show hanno fatto letteralmente piangere di gioia i tanti fan che speravano in un evento del genere: il ritorno, seppur per pochi istanti, del giovane Luke Skywalker è stato un vero colpo da maestro, pari forse soltanto ad un'altra sequenza vista sul grande schermo.

Il confronto con la comparsa di Darth Vader in Rogue One è infatti stato immediato e, stando a quanto leggiamo in queste ore sui social, ha visto il season finale di The Mandalorian riuscire nella non facile impresa di uscirne vincitore! Per i fan non c'è partita: nonostante l'immenso amore per Anakin, rivedere Mark Hamill ringiovanito è stato come fare un salto indietro nel tempo, al punto da far momentaneamente dimenticare l'enorme emozione provata durante quella clamorosa sequenza di Rogue One.

Cosa ne pensate? Anche voi avete preferito il ritorno di Luke a quello di suo padre? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, a tal proposito, stanno già immaginando Sebastian Stan come Luke Skywalker nel futuro di The Mandalorian; Peyton Reed, intanto, ha ringraziato tutti per il successo del season finale di The Mandalorian.