The Mandalorian, i fan vanno pazzi per il cameo involontario di 'Jeans Guy'

Un po' come accaduto per la tazza di caffè di Game of Thrones, la seconda stagione di The Mandalorian ha scalato le tendenze dei social per via dell'uomo comparso per errore durante l'ultimo episodio andato in onda, che ora è diventato un vero e proprio eroe di internet noto come "Jeans Guy".

Neanche a dirlo, tra chi programma già di presentarsi alla prossima festa in costume vestito con una maglia grigia, un paio di jeans e un orologio e chi ha già realizzato l'action figure dedicata al "personaggio", i fan hanno già riempito i social con meme e battute sull'addetto ai lavori che può essere visto al fianco di Djarin (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers) in una scena ambientata nella base imperiale.

"Avete presente il tizio in jeans dell'ultimo episodio di The Mandalorian? Non è un errore. È Moff Todd, il nipote di Moff Gideon. Stava solo scaldando un burrito nella stanza relax. È canonico" scherza un utente su Twitter, mentre qualcuno azzarda addirittura un collegamento tra The Mandalorian e la serie fantasy HBO: "La mia teoria è che il personaggio che indossa i jeans in The Mandalorian è lo stesso che ha lasciato la tazza di Starbucks in Game of Thrones, ed è in realtà Keanu Reeves."

Voi avete notato l'errore durante la visione? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutti gli easter egg presenti in The Mandalorian 2x04.