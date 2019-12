The Mandalorian, ecco le figurine Funko Pop! di Baby Yoda

Quest'ultimo scorcio di 2019 ci sta lasciando delle indicazioni che è impossibile ignorare: il 2020 sarà l'anno di Baby Yoda. L'esordio del personaggio in The Mandalorian ha dato il via a un fenomeno che non sembra assolutamente destinato ad esaurirsi nel giro dell'ultimo mese di quest'anno.

Ne è la prova l'attesa spasmodica che si è creata intorno al merchandise ufficiale dedicato al piccoletto visto nella serie Disney: la produzione sta centellinando l'uscita dei gadget a lui dedicati allo scopo di non correrei il rischio di fare grossi spoiler sullo show, ma i fan sembrano sempre più impazienti.

Era solo questione di tempo, dunque, prima che anche Funko entrasse nel giro: sono in arrivo, infatti, le figurine Funko Pop! con le sembianze del minuscolo e tenero esserino che sta facendo impazzire i fan di Star Wars di tutto il mondo. Il lancio ufficiale non è ancora avvenuto, ma delle immagini leakate ci hanno permesso di dare uno sguardo in anteprima a ciò che troveremo negli store Funko: le immagini, in particolare, parlano di un Funko Pop! di Baby Yoda versione gigante alto ben 10 pollici (più del doppio di una normale statuina) e che costerà ben 30 dollari. Contestualmente verrà poi ovviamente messa in vendita anche la figurina dalle dimensioni standard, per un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 dollari.

Il meme di Baby Yoda che beve la zuppa intanto sta conquistando internet, mentre un rifacimento di Star Wars: La Vendetta dei Sith ci mostra il duello tra Darth Sidious e la star di The Mandalorian.