The Mandalorian: il final trailer della serie live action di Star Wars

LucasFilm ha pubblicato poco fa il final trailer della serie tv The Mandalorian, primo show seriale live action dello Star Wars Universe. Il video, della durata di poco inferiore ai due minuti, non mostra novità ma presenta diverse sequenze inedite. Qualche ora fa il trailer era stato annunciato con un video su Twitter con i tre protagonisti.

Gina Carano, Pedro Pascal e Carl Weathers che guardano il final trailer e che invitano i fan ad attendere qualche ora per godersi l'ultimo video di presentazione di The Mandalorian.

Il primo episodio è diretto da Jon Favreau e la serie sarà ambientata temporalmente dopo la caduta dell'Impero e prima dell'avvento del Primo Ordine.



Protagonista è Pedro Pascal nelle vesti di un solitario pistolero che si avventura negli angoli più remoti della galassia, molto lontano dalla Repubblica.

Favreau sarà coadiuvato in quest'avventura dietro la macchina da presa da Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Taika Waititi e Bryce Dallas Howard.

Il ricco cast comprende anche Nick Nolte, Giancarlo Esposito e Werner Herzog. Taika Waititi presterà la voce al robot IG-11.

Si dice che il primo episodio contenga uno spoiler e dopo la pubblicazione di questo final trailer i fan non vedono l'ora di scoprire cosa si nasconde dietro la trama di The Mandalorian. Nel frattempo la seconda stagione dello show è già in produzione.