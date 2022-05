The Mandalorian, nuovo footage alla Star Wars Celebration: c'è anche Babu Frik!

L'uscita di The Mandalorian 3 è sempre più vicina, e in attesa di scoprire cosa ne sarà di Din Djarin, Grogu e gli altri protagonisti dello show Disney+, nel corso della Star Wars Celebration di Anaheim è stato rilasciato un nuovo footage della serie (non disponibile per il momento per noi comuni mortali) che mostra anche il ritorno di Babu Frik.

Nel breve video mostrato nel corso dell'evento, viene mostrata per la prima volta Mandalore in live-action, insieme a uno Star Destroyer dall'aspetto incredibile e persino Din Djarin che guida alcuni Mandaloriani in battaglia. Nel filmato però non vi sono scene di azione, ma è stato visto anche un momento commovente, con Mando che abbraccia Grogu, e sono state notate delle creaturine del tutto simili all'amatissimo personaggio dell'Ascesa di Skywalker.

Il simpatico alieno, a quanto pare, comparirà nella terza stagione di The Mandalorian, diventando il primo personaggio della Trilogia Sequel a tornare. Va comunque sottolineato che questa apparizione tecnicamente avviene molti anni prima degli eventi dell'Episodio IX. The Mandalorian si svolge infatto durante gli anni della ricostruzione tra la caduta dell'Impero in Il Ritorno dello Jedi e l'ascesa del Primo Ordine ne Il Risveglio della Forza.

E nonostante manchi sempre meno al prossimo febbraio, i segreti su The Mandalorian continuano ad accrescersi. Non sappiamo ancora molto su questo atteso ritorno e soprattutto se sarà ancora interpretato da Shirley Henderson nella versione originale. Staremo a vedere.