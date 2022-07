The Mandalorian diventa un fumetto Marvel, scena per scena: la cover è stupenda!

The Mandalorian che diventa un fumetto Marvel? Sì, è possibile, se la Disney possiede entrambe. Un progetto davvero interessantissimo, che porterà inizialmente la prima stagione in otto numeri - tanti quanti erano gli episodi - ripercorrendola scena per scena, vignetta per vignetta. E la cover è già cult!

Mentre aspettiamo ancora di lasciar depositare l’ultimo show LucasFilm sbarcato su Disney+, con ottime premesse per un potenziale Obi Wan Kenobi 2 che potrebbe recuperare il Comandante Cody de La vendetta dei Sith come coprotagonista, in casa Disney qualcosa si muove per l’amatissima serie sul Mandaloriano di Pedro Pascal. Forse non le notizie che avremmo voluto sentire, vista l’attesa crescente per qualche aggiornamento sulla terza stagione con il guerriero di Mandalore. Ma comunque un progetto interessantissimo che potrebbe incuriosire molti.

Dopo che alcune copertine speciali per il cinquantenario dalla fondazione della LucasFilm erano state dedicate proprio alla serie in questione, ora la Marvel Comics fa il passo definitivo con una serie a fumetti sperimentale che riporterà su carta le avventure di Din Djarin e Baby Yoda. Al primo numero, in uscita il 13 luglio e di cui potete ammirare la bellissima copertina in calce all’articolo, ne faranno seguito altri sette, per un totale conforme al numero di episodi che componeva la prima stagione. In questo modo, il fumetto si ripromette di riadattare, quasi scena per scena, quanto abbiamo visto nella serie, ma con uno stile illustrativo tutto nuovo.

"La storia del Mandaloriano è piena di tutti i contenitori narrativi che più mi appassionano: adoro i western, il fantasy, la fantascienza, la commedia, il dramma. È un lavoro da sogno per qualsiasi scrittore. Sono molto felice di essere stato scelto per questo incarico!": così Rodney Barnes, sceneggiatore del fumetto in arrivo. Dichiara invece l’illustratore Georges Jeanty: "Ho sempre pensato che lo stile di un artista fosse molto simile alla scrittura a mano corta. È molto soggettivo. Quello che porto in Star Wars sono i miei dettagli e il mio amore per una galassia lontana, lontana. Star Wars, soprattutto per quanto riguarda i cacciatori di taglie, è un paesaggio disordinato. Adoro disegnare tutti i piccoli dettagli. Il mio look è sempre stato orientato ai dettagli e con The Mandalorian c'è così tanto da fare con il personaggio e lo sfondo, e non vedo l'ora di aggiungere visivamente il già ricco arazzo che compone questo universo!".

Entrambi i nomi dietro il fumetto hanno già lavorato ad altri prodotti simili dell’universo espanso, fra cui Lando: Double or Nothing e Star Wars: L’Alta Repubblica.