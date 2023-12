The Mandalorian, il futuro è un mistero anche per una star della serie

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Dave Filoni al lavoro su un lungometraggio che metta insieme gli archi narrativi che abbiamo amato in The Mandalorian, Ahoska e The Book of Boba Fett. L’attore Paul Sun-Hyung, interprete di Carson Teva, ha rivelato però in un’intervista di sapere ancora molto poco dei piani relativi al crossover.

Dopo aver riportato le parole di Katee Sackhoff a proposito del futuro di Bo Katan, torniamo ad occuparci dell’universo di Star Wars e in particolare dell’angolo di galassia raccontato dai prodotti targati Dave Filoni e Jon Favreau per condividere le parole dell’attore che ritroveremo nel live action di Avatar: The Last Airbender a proposito del film che, a quanto pare, sarà chiamato a unire i personaggi e le trame delle fortunate serie tv distribuite da Disney+

Parlando a Tattooine Times, l’artista ha spiegato: “Non ho ancora un’idea precisa rispetto a dove tutto questo ci porterà. Sono solo gratificato e felicissimo che Jon e Dave vogliano tenermi a bordo per interpretare questo personaggio che sta diventando sempre più importante nell’universo di Star Wars”.

Quindi, parlando del suo personaggio, ha continuato: “Jon Favreau lo ha descritto come un poliziotto di quartiere a New York… conosce il quartiere, è in giro da un po’ e sa come scegliere le proprie battaglie. Poiché le sue risorse sono limitate, deve dipendere dall’aiuto della comunità. Ho preso quell’idea e l’ho ampliata, perché The Mandalorian ha un tema western, e quindi l’ho visto più come un Texas Ranger di un tempo. Si trattava di uomini di legge formidabili, che avevano da controllare territori molto vasti e che dovevano risolvere da soli i problemi per poter mantenere la pace. Dovevano fare affidamento sulla propria intelligenza e sulla comunità, per sopravvivere. È così che ho modellato Carson Teva… è un veterano di molte battaglie. È molto appassionato alla causa ed è un uomo d’onore. Sa come giocare tra le linee perché non ci sono assoluti quando si è là fuori con risorse limitate”.

In attesa di capire come si svilupperà nei prossimi tempi l’universo di Star Wars e come Dave Filoni e Jon Favreau potranno portare avanti la propria narrazione, vi lasciamo ad un’altra dichiarazione di Kate Sackhoff a proposito dell’importantissimo budget di The Mandalorian.