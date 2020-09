The Mandalorian, un gattino identico a Baby Yoda salvato in California fa impazzire il web

The Mandalorian è stata sicuramente una delle serie di maggiore successo dell'ultimo anno e, una parte del merito va sicuramente a Baby Yoda. Un gattino che presenta le stesse fattezze del tenero Bambino è stato salvato dai Vigili del Fuoco in California ed ora sta letteralmente facendo impazzire il web.

La storia del gattino è stata condivisa dal North Valley Animal Disaster Group sulla sua pagina Facebook. Ovviamente, dati i suoi grandi occhi, le sue grandi orecchie e la sua somiglianza in generale con il Bambino, è stato prontamente chiamato Baby Yoda. Il piccolo animaletto che avrà al massimo tre settimane è stato salvato dal North Complex Fire, un enorme incendio che sta attualmente divampando nel nord della California nelle contee di Plumas e Butte.

"Durante lo scorso fine settimana, i vigili del fuoco hanno portato questo piccolo gattino di 2 o 3 settimane al Cal Oak Animal Shelter", si legge nel post. "L'hanno trovata in mezzo alla strada lungo il loro percorso, grazie al cielo! È stato cosparso di fumo e cenere ed è stato immediatamente visitato dal nostro veterinario. Queste immagini la mostrano dopo il bagno e il riposino fatto dopo la prima foto. Viene assistito da un medico affidatario da cui potrà ricevere tutte le cure speciali di cui ha bisogno".

Il gattino ancora non ha una casa, infatti l'ente attende circa un mese prima di mettere in adozione gli animaletti, in modo tale che i proprietari possano reclamarli nel caso in cui li abbiano persi. Speriamo che il piccolo Baby Yoda trovi al più presto una sistemazione.

Intanto vi ricordiamo che il concept originale di The Mandalorian prevedeva un Baby Yoda meno carino. Chissà se avrebbe avuto lo stesso successo.