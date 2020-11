The Mandalorian, George Lucas ha scelto il nome di un personaggio della stagione 2

L'ultimo episodio di The Mandalorian ci ha portato non solo al debutto live-action di Bo Katan nel mondo di Star Wars, ma ha introdotto anche due nuovissimi guerrieri Mandaloriani tra cui Koska Reeves interpretato da Sasha Bank e Axe Woves interpretato Simon Kassianides.

Proprio quest'ultimo che è noto soprattutto per il suo ruolo in Agents of SHIELD della Marvel, ha descritto in un dettagliato post su Instagram la sua esperienza in questa questa straordinaria serie e ha persino rivelato l'origine del nome del suo personaggio, confermando è stato proprio il creatore di Star Wars George Lucas a scegliere il nome per il suo personaggio.

"Da ragazzo giocavo con i personaggi originali di Star Wars che mi erano stati tramandati (o mi erano stati prestati) da mio fratello maggiore. Il mio preferito era Boba Fett. Quando ho ottenuto la parte sono entrato nel reparto costumi, ignaro del tipo di personaggio che avrei interpretato. La segretezza e il rispetto per la galassia sono garantiti da chiunque prenda parte al progetto. Ho dovuto tacere su tutto questo personalmente per un anno. Alla fine, quel giorno, mi si è presentato un personaggio immediatamente riconoscibile. Quell'elmo mandaloriano ha dato un senso alla mia intera carriera. Mi è stato detto che non era raro che uomini adulti piangessero vedendo oggetti evocativi della loro intera infanzia prendere vita nelle loro mani e io non ero diverso".

Ha poi continuato: "Non posso dire nulla qui che renderebbe giustizia alla grandezza di questo momento per me. Sono cresciuto senza alcun accesso alle arti. Non conoscevo nessuno quando mi sono trasferito negli Stati Uniti. Ho realizzato il mio sogno. E quel sogno apparteneva a un bambino con alcuni giocattoli sul divano della sua famiglia che immaginava che Star Wars esistesse solo in una galassia lontana, molto lontana. Per tutti quei bambini che ogni giorno giocano con i personaggi di Star Wars, io posso assicurar che vale la pena credere in quel sogno. Ciascuno di voi potrebbe riuscire a viverlo ... Possa la forza essere con voi. Questa è la via".

Intanto, è stato anche rivelato il ruolo di Janina Gavankar nel capitolo 11. Cosa vi sembra di questa nuova stagione di The Mandalorian? Fatecelo sapere nei commenti.