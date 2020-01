The Mandalorian: George Lucas sul set della seconda stagione con Baby Yoda!

Le riprese della seconda stagione di The Mandalorian sono attualmente in corso e per aggiornare i propri fan il produttore esecutivo e regista Jon Favreau ha condiviso sul suo Instagram uno scatto che ritrae George Lucas in compagnia di Baby Yoda.

L'immagine, scattata proprio sul set durante le riprese della seconda stagione di The Mandalorian, mostra un amorevole Lucas tenere in braccio il pupazzo di Baby Yoda, ormai entrato nelle grazie di tutti i fan della serie, tanto che la Disney ha già lanciato sul mercato la versione per il merchandise del piccolo co-protagonista. La presenza di Lucas sul set ha subito generato una serie di speculazioni senza fine che vorrebbero il regista impegnato magari prossimamente nella regia di uno degli episodi della nuova stagione, compiendo un ritorno dietro la macchina da presa che manca dal 2005, anno di uscita di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith.

Tuttavia, non è insolito che George Lucas visiti i set delle produzioni che si sono create intorno al franchise da lui concepito, essendo comparso anche sui set della nuova trilogia sequel - al fianco di J.J. Abrams e Rian Johnson - così come in quello dello spin-off su Han Solo al fianco dell'amico Ron Howard, già collaboratore di Lucas ai tempi del film Willow (dal quale verrà tratta una serie TV).

Potrebbe anche trattarsi semplicemente di un momento molto tenero che vede protagonista proprio il creatore della galassia lontana lontana e un definitivo segno di rispetto da parte di Jon Favreau, che ha l'onore di continuare questa legacy che dura ormai dal 1977, ben 43 anni.

Per quanto riguarda i protagonisti della serie, i Mandaloriani, sono stati una potente nazione che è stata sconfitta dall'Impero. Nel corso di serie quali The Clone Wars e Rebels abbiamo potuto conoscere qualche membro della casta di guerrieri del pianeta, ma nessuno ha mai avuto la stessa importanza di Din Djarin, protagonista di The Mandalorian e protettore di Baby Yoda. La loro storia avrà importanti ripercussioni e secondo l'utente di Reddit u/lightsaberr una di queste sarà il ritorno della potenza dei Mandaloriani.

Su queste pagine potete recuperare le nostre recensioni degli episodi di The Mandalorian della prima stagione.