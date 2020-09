The Mandalorian, Giancarlo Esposito anticipa un epico scontro tra Moff Gideon e Din Djarin

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare della seconda stagione di The Mandalorian, il cui arrivo su Disney+ è previsto per il prossimo 30 ottobre, Giancarlo Esposito ha svelato dei nuovi dettagli sul suolo di Moff Gideon.

"Andrò faccia a faccia con Mando. Sarà una battaglia iconica" ha anticipato l'attore, ormai sinonimo di villain per quanto riguarda il piccolo schermo (in questo periodo appare anche come Stan Edgar nella serie Amazon The Boys). "Voglio disarmarlo anche mentalmente. Chi può dirlo? Magari avrò l'opportunità di convincerlo a combattere qualche battaglia per me. Potreste pensare che io sia un cattivo, ma sto cercando di sfruttare un po' di energia e potere per creare qualcosa di migliore per tutti quanti. Lo vedrete un po' più diplomatico e manipolatore."

"Per me è eccitante partecipare ad una serie in cui posso indossare un mantello e impugnare una spada laser" ha aggiunto l'attore per poi anticipare che nei nuovi episodi guiderà "un grande veicolo" (uno Star Destroyer magari?) e passerà del tempo da solo con Baby Yoda.

Vi ricordiamo che la stagione 2 è composta in totale da 8 episodi, il primo dei quali è stato diretto dal creatore e showrunner Jon Favreau. Per altre notizie, vi rimandiamo alle anticipazioni sulle new entry di The Mandalorian.