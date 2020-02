The Mandalorian: Giancarlo Esposito anticipa un epico scontro della seconda stagione

Apparso di recente in un video dal set di Better Call Saul, Giancarlo Esposito è stato ospite al FAN EXPO di Vancouver dove ha parlato del suo ruolo nella seconda stagione di The Mandalorian.

Attenzione, seguono spoiler sulla prima stagione della serie.

L'attore, interprete nello show dell'ex imperiale Moff Gideon nonché il villain principale della prima stagione, ha rivelato che nei nuovi episodi potremo finalmente assistere ad un po' di "azione da spade laser". Esposito fa ovviamente riferimento alla sua Darksaber, l'affascinante arma mostrata durante i momenti finali dell'ultimo episodio andato in onda.

"Gli addetti agli oggetti di scena si stanno occupando per me perché ero un po' agitato per via dello scontro con qualcun altro, che spero vi divertirà quando lo vedrete" ha detto Esposito. "In questo show vi aspetta dell'importante ed epica azione da spade laser, e vorrei farvi notare che nella prima stagione sono stato l'unico ad essere onorato con una di esse. È una sensazione meravigliosa.

Quando i fan gli hanno domandato se Moff Gideon affronterà Baby Yoda o il Mandaloriano, l'attore non si è però voluto sbottonare: "Beh, non posso dirlo [Ride]. Tutto è possibile, continuate a guardare la serie. Anche se non ha bisogno della Darksaber, per via dei suoi poteri incredibili, credo che il piccolo sarebbe comunque curioso di sapere di cosa si tratta. Rimarrete entusiasti e soddisfatti della scena a cui mi riferisco della seconda stagione, che arriverà ad ottobre. Continuate a guardare lo show."

The Mandalorian, lo ricordiamo, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo, data prevista per il debutto di Disney+ in diversi paesi europei. Per l'occasione, la Casa di Topolino ha programmato un evento di presentazione di Disney+ per il 5 marzo nel quale verranno svelate diverse novità sui titoli in arrivo. C'è dunque grande attesa per ulteriori dettagli sulle serie Star Wars e Marvel.