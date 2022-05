The Mandalorian, Giancarlo Esposito cattura finalmente Baby Yoda: 'mi ha sciolto il cuore'

Giancarlo Esposito, che interpreta il terrificante Moff Gideon in The Mandalorian, è stato fotografato mentre coccolava un bambino travestito da Baby Yoda durante la Star Wars Celebration.

Sul suo Twitter, Esposito ha condiviso un paio di fotografie di se stesso alla Star Wars Celebration ad Anaheim, mentre tiene in braccio un bambino vestito per l'occasione con un cappello di Grogu con orecchie verdi a punta. "Finalmente ho raggiunto il mio #BabyYoda!" ha scritto Esposito nel suo post, facendo riferimento alla sinistra reputazione del suo personaggio aggiungendo: "Con mio dispiacere, mi ha sciolto il cuore!" L'identità e i genitori del bambino non sono noti, ma i fan di Star Wars in piedi sullo sfondo si sono chiaramente goduti la dolce scena.

Esposito si è fatto conoscere al grande pubblico con la sua stupenda interpretazione di Gus Fring, lo spietato signore della droga di Breaking Bad e nel suo prequel Better Call Saul, che tornerà presto con i nuovi episodi su Netflix. La sua intimidatoria presenza sullo schermo non solo lo ha portato al ruolo di Moff Gideon nel 2019, ma anche a una parte in una serie molto diversa, The Boys di Prime Video.

Tornando in tema Star Wars, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Favreau e Filoni riguardo i trucchi utilizzati per non far trapelare i segreti di The Mandalorian.