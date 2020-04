The Mandalorian: Giancarlo Esposito confronta Moff Gideon con Gus Fring

Giancarlo Esposito negli ultimi anni si è distinto come uno degli attori più ricercati nel panorama televisivo, principalmente per aver interpretato il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad. Di recente ha ottenuto ottimi riscontri anche il suo personaggio in The Mandalorian, Moff Gideon. Due personaggi accomunati da alcune caratteristiche ma diversi.

"Moff è molto diverso da Gus Fring, brandisce la sua stessa Darksaber. Fa il suo sporco lavoro ed è certamente disposto a farlo, è molto più mutevole, molto più guerriero, e questo potrebbe dirci molto su di lui nella prossima stagione. Da dove viene davvero? Mi sono fatto tutte queste domande. Si tratta di un ex mandaloriano? Quindi queste cose interessanti verranno fuori. Adoro questo spettacolo, è l'ultimo space-western, non vedrete nulla di simile".



Nonostante sia apparso soltanto negli ultimi episodi della prima stagione di The Mandalorian, Moff Gideon ha avuto un impatto notevole sulla storia del protagonista, mentre in una delle ultime sequenze lo si è visto impadronirsi della mitica Darksaber.

Giancarlo Esposito ha dichiarato di aver apprezzato moltissimo la possibilità d'impersonare personaggi così intensi e ricchi di fascino per il pubblico.

