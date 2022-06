The Mandalorian, Giancarlo Esposito difende il suo Moff Gideon: 'Può redimersi'

In una recente intervista, Giancarlo Esposito ha parlato del suo personaggio nella serie Star Wars The Mandalorian prossima alla sua terza stagione. Secondo l'attore, infatti, il suo Moff Gideon potrebbe prima o poi trovare la strada della redenzione...

Dopo il suo misterioso debutto nella prima stagione di The Mandalorian, Gideon è diventato un personaggio chiave nel corso della seconda season, riuscendo nell'obiettivo di rapire Baby Yoda e obbligando Din Djarin e compagni ad avventurarsi in una disperata missione di salvataggio.

Mentre si avvicina la terza stagione di The Mandalorian, Gianfranco Esposito ha approfondito alcuni dettagli sulla storia del suo personaggio, finora rimasta sorprendentemente vaga, rivelando: "Penso davvero che possa redimersi, che sia buono. Se nella storia c'è un eroe, non sarà mai forte senza avere un forte antieroe. L'antagonista è un eroe caduto".

"Perciò, porto sempre un po' di bontà con me, anche quando interpreto Moff Gideon" ha proseguito l'attore, "perché per me è importante rendere un'immagine completa e a 360 gradi di un uomo i cui sogni sono andati a rotoli e sta cercando di recuperarli. Quindi c'è un po' di buono in Moff da qualche parte".

Nell'attesa del ritorno di Gideon in The Mandalorian 3, e magari della sua possibile redenzione, Giancarlo Esposito ha finalmente catturato Baby Yoda: durante la recente Star Wars Celebration, l'attore si è fatto ritrarre in foto in compagnia di un bambino nei panni di Grogu, esclamando: "Ho finalmente preso Baby Yoda!".

La stagione 3 di The Mandalorian tornerà molto presto: durante l'evento, infatti, è stata annunciata la finestra d'uscita dei nuovi episodi con il Din Djarin di Pedro Pascal, che approderanno in streaming su Disney+ a febbraio del 2023.