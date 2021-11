The Mandalorian, Giancarlo Esposito: 'Mi è piaciuto tantissimo lavorare con Gina Carano'

Gina Carano continua ad essere nell'occhio del ciclone ma, un'altra star di The Mandalorian sembra essere convinta che la mancanza del personaggio di Cara Dune si farà sentire particolarmente nel corso della terza stagione della serie Disney+.

durante un recente Q&A realizzato nel corso dell'evento Fan Expo Denver 2021, Giancarlo Esposito ha rivelato un po' a sorpresa che Gina Carano è stata la sua co-star preferita sul set di The Mandalorian. L'interprete di Moff Gideon ha sottolineato come, al di là di qualsiasi convinzione politica e qualsiasi frase pronunciata, l'ex lottatrice di arti marziali miste è la persona migliore con cui condividere le lunghe giornate lavorative sul set.

"Senza entrare nel merito delle sue convinzioni politiche, mi è piaciuto tantissimo lavorare con lei. È tipa tosta, bella e meravigliosa. E non mi interessa quali siano le sue idee. Adoro il fatto che sia arrivata tardi alla recitazione e che sia così genuina, originale e bella. E penso solo che sia una persona adorabile. Quindi posso dirlo a gran voce che è una delle mie colleghe preferite".

Insomma, il licenziamento di Gina Carano avrà arrecato non poco dispiacere a Giancarlo Esposito che, nel corso del suo intervento ha rivelato anche di avere un debole per Lateef Crowder, l'attore noto per la sua incredibile capacità nella Capoeira, che riesce a rendere all'apparenza semplici anche le mosse di combattimento più complesse.