The Mandalorian, Giancarlo Esposito su Moff Gideon: 'Ci saranno delle sorprese'

I fan della celebre serie con protagonista Pedro Pascal sono ancora in attesa di vedere il primo trailer della seconda stagione di The Mandalorian. Nel frattempo Giancarlo Esposito ha parlato del suo misterioso personaggio, Moff Gideon.

In particolare il celebre attore ha risposto alle domande dei giornalisti di "SYFY WIRE" sulla connessione alla Forza del suo personaggio. Ecco la risposta di Giancarlo Esposito: "È una possibilità. Non posso dire se è del tutto così, ma l'abbiamo visto uscire da quel TIE fighter e l'abbiamo visto anche usare la Darksaber. Ci saranno delle sorprese riguardo la sua connessione alla Forza. Non sappiamo con certezza quale sarà il suo collegamento, ma di sicuro ha qualcosa che lo unisce ai vecchi personaggi".

Giancarlo Esposito ha poi continuato l'intervista rivelando che è Dave Filoni ad avergli spiegato la lunga storia dell'universo di Star Wars: "Mi piace sedermi e farmi spiegare tutto da Dave Filoni, conosce tutta la storia, chi sono tutti i personaggi e da dove vengono. Rispetto molto la sua conoscenza di quello che è successo, così quando ho delle domande mi rivolgo a lui. A volte mi racconta così tante cose che mi sembra che la testa mi stia per esplodere". Siamo sicuri che nel corso della seconda stagione avremo qualche informazione in più su Moff Gideon, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Kathleen Kennedy su The Mandalorian 2.