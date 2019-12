The Mandalorian, Giancarlo Esposito non scioglie i dubbi sul personaggio

Nell'episodio di questa settimana di The Mandalorian, che Disney+ pubblica in streaming prima del solito, debutta un nuovo personaggio, circondato per ora da un alone di mistero. Si tratta di Moff Gideon, interpretato da Giancarlo Esposito, celebre per il ruolo di Gustavo in Breaking Bad.

L'attore intende mantenere il riserbo e non sciogliere i dubbi sull'identità e sulle intenzioni del suo personaggio, a quanto pare, ancora per un po'. Per il momento, quello che sappiamo su Moff Gideon è che è un ex generale dell'Impero ormai caduto (e il nome Moff dovrebbe suggerire che si tratta in effetti di uno dei "cattivi"), ma secondo Giancarlo Esposito la realtà è più complicata.

"Questo tizio è un ragazzo fiero" ha detto in un'intervista a The Wrap. "Ci sono molte aspettative su di lui perché non sappiamo se è un buono o un cattivo. L'universo è caduto, qualcuno sta cercando di rimetterlo insieme. È un'organizzazione? È un governo? È una milizia? Che cos'è? Chi è questa persona che sembra sapere tutto di tutti? Abbiamo un personaggio misterioso, ma una volta che lo vedrete e lo conoscerete rimarrete incuriositi dal suo modo di esercitare il potere."

Parole che non contribuiscono certo a fare chiarezza, lasciando aperta ogni possibilità. Riguardo il suo ingresso nella galassia molto, molto lontana, e il suo rapporto da spettatore con il franchise, Esposito ha raccontato che si è trattato di un'esperienza stimolante. "Mi sentivo come se i film di Star Wars mi portassero in un viaggio da cui non avrei voluto mai tornare."

Il settimo episodio di Star Wars: The Mandalorian arriva su Disney+ di mercoledì per non sovrapporsi con l'uscita al cinema dell'Episodio IX della saga, L'Ascesa di Skywalker, che debutta negli States venerdì 20 dicembre.