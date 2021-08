The Mandalorian, Giancarlo Esposito: 'Non so se Din Djarin toglierà di nuovo il casco'

Giancarlo Esposito è pronto a tornare nei panni di Moff Gideon: l'ex-star di Breaking Bad sarà a breve impegnata sul set della terza stagione di The Mandalorian, le cui riprese dovrebbero procedere spedite nonostante le inevitabili assenze di Pedro Pascal, attualmente impegnato sul set di The Last of Us.

Esposito, che nei mesi scorsi ci ha assicurato che vedremo un bel po' di Moff Gideon nella terza stagione di The Mandalorian, ha infatti ricordato quanto poco le momentanee assenze di Pascal abbiano influito sulle riprese delle passate stagioni: "Non abbiamo mai dovuto aspettare Pedro" sono state le parole dell'attore, in riferimento al fatto che il personaggio di Pascal indossi spesso il suo casco, il che rende ovviamente facile sostituirlo per poi procedere in seguito al ridoppiaggio.

A proposito del casco di Din Djarin, Esposito non ha voluto sbilanciarsi sulla possibilità che il nostro mandaloriano torni a rimuoverlo nel corso dei prossimi episodi: "Non posso dire nulla al riguardo. Voglio dire, è ovvio che a lui piacerebbe un sacco girare più scene senza casco, ma il suo lavoro è quello di indossare quel casco. Capisci cosa intendo? I patti sono quelli" ha spiegato Esposito.

Vedremo, a questo punto, cosa ci riserverà a tal proposito la terza stagione dello show! Recentemente, intanto, Lucasfilm ha ingaggiato l'autore di un deepfake su Luke Skywalker.