The Mandalorian: Giancarlo Esposito parla del suo personaggio

Tra gli attori che potremo vedere nell'attesa serie TV Disney ambientata nell'universo di Star Wars troviamo Giancarlo Esposito, famoso per il suo ruolo in Breaking Bad. Intervistato da /Film, l'interprete di Gus Fring rivela qualche dettaglio del suo personaggio in The Mandalorian.

"In un certo senso possiamo dire che è un personaggio del mondo criminale. Ma potete anche vederlo come una sorta di salvatore, come una persona che cerca di riportare l'ordine in un mondo ormai nel caos".

Si lascia andare a qualche indiscrezione, parlando del cosiddetto "The Volume", stanza adibita al motion capture e se il suo personaggio sarà modificato con effetti in CGI: "Potrebbe essere. Stiamo lavorando dentro The Volume. È un'atmosfera particolare ed è molto interessante lavorare così. Non voglio spoilerare nulla, ma questo potrebbe voler dire che ho anche una figura diversa. Chi lo sa?".

Dopo aver letto quanto costa di un episodio di The Mandalorian, non ci stupirebbe se il personaggio di Giancarlo Esposito venisse completamente modificato in CGI, magari dandogli l'aspetto di una delle famose razze di alieni create da George Lucas.

Non abbiamo ancora visto il primo trailer dedicato alla serie con protagonista Pedro Pascal, ma stando agli indizi di Jon Favreau sappiamo che gli showrunner sono attualmente al lavoro sulla colonna sonora di The Mandalorian, show di punta del prossimo servizio streaming Disney+ e in uscita il 12 novembre.