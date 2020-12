The Mandalorian, Giancarlo Esposito: 'Peter Cushing mi ha influenzato moltissimo'

Quando si entra a far parte di un franchise come quello di Star Wars è inevitabile volgere per un secondo lo sguardo all'indietro, cercando in chi ha percorso quella strada in precedenza un'ispirazione per svolgere al meglio il proprio compito e non deludere i fan: è quanto fatto, ad esempio, da Giancarlo Esposito per The Mandalorian.

Nell'accingersi a vestire i panni di Moff Gideon l'ex-star di Breaking Bad ha infatti spiegato di essersi parecchio ispirato a chi prima di lui aveva interpretato un Moff, vale a dire quel Peter Cushing visto per l'ultima volta ricostruito in digitale durante Rogue One.

"Sono stato un grande fan dei primi film di Star Wars e del mondo di cui facevano parte. Sono letteralmente impazzito quando Jon Favreu mi ha chiesto di far parte dello show. Mi sono ispirato moltissimo a Peter Cushing, che ha interpretato un Moff tanti, tanti anni fa. Ho fatto alcune ricerche, perché sapevo che i fan conoscessero molte più cose di me sull'universo di Star Wars" sono state le parole di Esposito al riguardo.

Vi è piaciuta la prova di Giancarlo Esposito nei panni di Moff Gideon? Diteci la vostra nei commenti! Un fan, intanto, ha pensato di aggiungere il testo alla colonna sonora di The Mandalorian; proviamo a immaginare, invece, cosa vedremo nelle prossime stagioni di The Mandalorian.