The Mandalorian: Giancarlo Esposito sapeva che Baby Yoda sarebbe stata la star dello show

Mentre Werner Herzog non si aspettava il successo di Baby Yoda di The Mandalorian, Giancarlo Esposito non ha mai avuto dubbi sull'effetto che avrebbe avuto il personaggio tra gli appassionati di Star Wars.

L'attore, famoso per il suo lavoro in Breaking Bad e Better Call Saul, ha interpretato Moff Gideon, ufficiale imperiale alla ricerca di Baby Yoda. Nel finale della prima stagione dello show di Disney+ tutti i fan sono rimasti sorpresi di vederlo impugnare una Darksaber, ma anche questo evento ha avuto un impatto molto meno importante di fronte alla prima scena in cui è stato mostrato Baby Yoda. Giancarlo Esposito ha quindi partecipato ad una intervista online insieme ai giornalisti di Entertainment Tonight, in cui ha rivelato cosa ne pensa del pupazzo di Guerre Stellari: "Quando sei sul set con questo bambino... ogni membro del cast, Werner, Pedro, io, abbiamo tutti avuto delle reazioni diverse nei confronti di questo Yoda irresistibile. Sapevo dalla prima volta che l'ho visto che sarebbe stato la star dello show".

Continua poi: "So che ci hanno messo molto a sviluppare il design giusto per Baby Yoda e sono riusciti ad azzeccarlo. Sono felice di essere legato a lui, ma sarebbe meglio per lui se non lo raggiungessi nella seconda stagione".

