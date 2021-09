The Mandalorian, nemmeno Giancarlo Esposito sapeva del ritorno di Luke Skywalker

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa con uno strepitoso colpo di scena che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Gran parte del successo della scena è dovuto al segreto sul ritorno di Luke Skywalker, che Lucasfilm è riuscita a mantenere tale fino all'ultimo. L'apparizione di Mark Hamill ha sortito così l'effetto sperato.

Il riserbo su questo importante cameo è stato tale che gli stessi attori di The Mandalorian ignoravano che ci sarebbe stato. Lo ha raccontato Giancarlo Esposito, che nella serie in streaming su Disney+ interpreta Moff Gideon, affermando che nessuno dei suoi colleghi sul set ne era a conoscenza.

"Devo dirtelo, sono così bravi a mantenere i segreti e a permetterci di sapere quanto basta, ma non abbastanza per riuscire a capire davvero cosa sta succedendo" ha spiegato in una recente intervista a Screenrant. "Nessuno di noi lo sapeva. Voglio dire, che siano stati in grado di tenere tutti all'oscuro di questa vicenda è qualcosa di enorme. So che si fidavano di noi perché non trapelasse in tutto il mondo, ma penso che, proprio in virtù del fatto che fosse un tale segreto, questo abbia dato anche a noi la capacità di sorprenderci."

Nei giorni scorsi Giancarlo Esposito ha parlato anche del ritorno di Moff Gideon in The Mandalorian 3. La terza stagione della serie Star Wars, creata da Jon Favreau e prodotta da Dave Filoni, sarà in streaming non prima del 2022.