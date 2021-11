The Mandalorian, che ci fa un gigante Baby Yoda gonfiabile per le strade di New York?

Fin dalla sua prima apparizione in The Mandalorian, il piccolo Grogu (meglio noto come Baby Yoda) ha conquistato i cuori degli spettatori. Proprio ieri, è stata rivelata una sua versione gigante realizzata da Funko, che sfilerà alla tradizionale parata del giorno del Ringraziamento che si terrà a New York.

Mentre le riprese di The Mandalorian 3 sono entrate ormai nel vivo, ieri la nota azienda di giochi e gadget collezionabili Funko ha twittato le foto di un giro di prova del gigantesco Grogu gonfiabile, tale e quale alla sua versione Funko Pop!. Nei tweet riportati in calce all'articolo potete vedere con i vostri occhi quanto è adorabile, ma soprattutto quante persone servono per tenerlo saldamente "a terra"!

Ma com'è nata l'idea di far partecipare questa enorme versione del Funko Pop! di Grogu alla parata del giorno del Ringraziamento? Si tratta di una collaborazione tra Funko, Lucasfilm e Macy's, l'azienda del settore della grande distribuzione che nel 1924 ha dato il via alla tradizione della sfilata.

Il direttore artistico Reis O'Brien ha parlato della sfida di ingigantire Baby Yoda fino a fargli raggiungere 12,5 metri di altezza: "Grazie a questa forte collaborazione creativa con Lucasfilm, sapevamo che avremmo potuto dar vita a un momento iconico e divertente" ha affermato O'Brien. "Le orecchie giganti sono state una sfida inaspettata, ma quando abbiamo potuto vedere per la prima volta il risultato finale ci siamo resi conto che tutto il nostro duro lavoro aveva dato i suoi frutti".

Anche Brian Merten di Lucasfilm ha commentato il progetto: "Dar vita a un palloncino gonfiabile largo oltre 11 metri non è stato semplice e si è rivelata necessaria la stretta collaborazione con il team di designer di Funko e di Macy's. Sono molto felice del risultato e non vedo l'ora di vederlo sfilare".

Grogu è il primo personaggio dell'universo di Star Wars a prendere parte alla Thanksgiving Day Parade di Macy's, giunta alla 95esima edizione: per celebrare questo anniversario Funko e Lucasfilm stanno sviluppando una linea di nuovi gadget ispirati al Grogu gonfiabile.

Nel frattempo, le ultime foto dal set di The Mandalorian 3 sembrano svelare un nuovo misterioso personaggio e hanno dato vita a numerose congetture da parte dei fan.