The Mandalorian: Gina Carano annuncia la fine delle riprese della seconda stagione

In attesa del debutto ufficiale di The Mandalorian in Italia che avverà con l'arrivo di Disney+, l'interprete di Cara Dune Gina Carano ha annunciato la fine delle riprese della seconda stagione in vista della release fissata per il prossimo ottobre.

"La riprese della stagione 2 sono terminate" ha scritto l'attrice su Instagram, postando una foto che la ritrae nei panni del suo personaggio. "Adoro lavorare a questo show e tutte le persone che ne fanno parte."

Circa 5 mesi dopo l'inizio della produzione, dunque, Jon Favreau ha già terminato i lavori principali per le nuove avventure del Mandaloriano e Baby Yoda, il cui ritorno è stato anticipato anche da Giancarlo Esposito, interprete nello show del villain Moff Gideon.

Di conseguenza, è solo questione di tempo prima di conoscere i nomi delle new entry del cast e dei registi che hanno girato i nuovi episodi dello show - di recente si è parlato di un possibile coinvolgimento di Peyton Reed - visto che Favreau ha affidato la regia della prima stagione a cineasti quali Dave Filoni, Deborah Chow e Taika Waititi, con quest'ultimo che ha diretto l'entusiasmante finale di stagione.

La prima stagione di The Mandalorian sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo, quando il nuovo servizio della Casa di Topolino farà finalmente il suo esordio anche da noi. A proposito della piattaforma streaming, di recente sono stati annunciati i primi contenuti del catalogo italiano di Disney+.