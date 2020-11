The Mandalorian, Gina Carano appoggia Trump: i fan ne chiedono il licenziamento

Gina Carano non è esattamente nella posizione più adatta per godersi il successo di questa seconda stagione di The Mandalorian: l'attrice di Cara Dune è al centro di aspre polemiche nelle ultime settimane in seguito non solo alle sue note posizioni sull'emergenza coronavirus, ma anche alle dichiarazioni in sostegno di Donald Trump.

"Dobbiamo ripulire il nostro sistema elettorale se non vogliamo tornare a sentirci come ci sentiamo oggi. Mettere la legge nella posizione di poterci difendere dai brogli elettorali. Investigare su ogni Stato. Filmare il conteggio. Scartare i voti falsi. Richiedere gli ID. Porre fine alla frode elettorale entro il 2020. Aggiustare il sistema" ha scritto recentemente su Twitter l'attrice, manifestando ancora una volta il suo sostegno al presidente USA uscente nella sua battaglia legale contro Joe Biden.

Una posizione che non ha fatto altro che acuire l'antipatia di buona parte del fandom nei suoi confronti, al punto che in queste ore su Twitter sta letteralmente impazzando l'hashtag #FireGinaCarano con cui i fan di The Mandalorian chiedono il licenziamento dell'interprete di Cara Dune.

Certo, risulta difficile pensare che Disney possa far fuori la star di uno dei suoi show di punta per divergenze di questo tipo: che tra Carano e i fan di Star Wars il rapporto sia però ormai visibilmente incrinato è un dato di fatto. A proposito di politica: scopriamo insieme perché Cara Dune è contraria alla Nuova Repubblica.